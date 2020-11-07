Это обязательно произойдет: Что сказал Зеленский военным на передовой (Фото)

Донбасс будет освобожден благодаря стойкости наших героев-военных. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время общения с военными в зоне проведения Операции Объединенных сил.

В рамках рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил место дислокации военнослужащих ВСУ в зоне проведения ООС. Глава государства ознакомился с условиями службы на передовых позициях. Владимир Зеленский пообщался с воинами и поблагодарил их за службу.

«Вы защищаете интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность», – подчеркнул он.

Президент напомнил, что 77 лет назад от нацистских захватчиков был освобожден Киев. Он выразил убеждение, что и в наши дни Украина сможет освободить свои земли. «Я уверен: благодаря стойкости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и Украину в целом», – сказал глава государства.