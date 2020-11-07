Для восстановления экономики Донбасса: Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов

Украина получит от Всемирного банка 100 млн долл. для восстановления экономики и предпринимательства на подконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.

Зеленский сообщил, что Украина получил 100 млн долл. на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий в восточной части страны.

«Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными», – написал президент.

В свою очередь, в банке сообщили, что 6 ноября Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил проект стоимостью 100 млн долларов «в поддержку усилий правительства Украины по содействию социально-экономическому восстановлению и развитию Восточной Украины, где продолжающийся конфликт повлиял на жизнь и средства к существованию более пяти миллионов украинцев».

«Проект "Восточная Украина: воссоединение, восстановление, возрождение" будет сосредоточен на контролируемых государством территориях Луганской области, которые испытали самый серьезный экономический спад из-за конфликта, привлекая столь необходимые инвестиции для улучшения транспортного сообщения, что будет способствовать восстановлению сельскохозяйственного сектора», – отметили в пресс-службе банка.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 2 сентября 2020 года согласовал привлечение займа в размере 100 млн долл США от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» и определил состав делегации Украины для участия в переговорах с банком. Кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет – льготные.