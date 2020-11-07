В «ДНР» фиксируют значительный рост числа заболевших

В «ДНР» медики диагностировали 209 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

В «минздраве» заявили, что рост числа случаев COVID-19 связан «с увеличением количества проводимых исследований».

«За 6 ноября проведено 496 исследований, из них выявлены 193 случая заболевания и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

За сутки умерли 12 человек с коронавирусом – мужчины в возрасте от 54 до 85 лет и женщины в возрасте от 65 до 83 лет.

По последним данным, в «республике» зарегистрированы и подтверждены 7 694 факта заболевания COVID-19: