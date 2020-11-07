«Ощадбанк»: Как пенсионеру-переселенцу получить информацию по своему ЭПУ (Полезные контакты)

Информацию по своему электронному пенсионному удостоверению (ЭПУ) пенсионеры-клиенты «Ощадбанка» из числа переселенцев могут проверить несколькими способами. Возможные варианты назвали в колл-центре «Ощадбанка».

В «Ощадбанк» обратился пенсионер, житель временно неподконтрольного украинским властям Донецка, который сейчас является ВПЛ. В связи со сложившейся ситуацией с карантинными ограничениями он не может приехать и забрать свое новое ЭПУ, которое уже лежит в отделении банка более 6 месяцев. «Подскажите, пожалуйста, будет ли карта лежать в банке до окончания карантина? И можно ли получить ЭПУ через нотариуса по доверенности?», – спрашивает дончанин.

В банке поясняют, что ЭПУ может быть выдано исключительно владельцу счета. «Если счет был открыт вам как ВПЛ и срок действия карты истек во время карантина, предыдущая карта должна быть продлена… Новая карта будет сохраняться в отделении банка до последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором закончится действие карантина», – отмечают в банке.

Кроме того, сообщается, что поменять ЭПУ на банковскую карту – нельзя.

Также в банке рекомендуют проверить данные по карте одним из удобных способов:

через контакт-центр по номеру телефона 0-800-210-800;

оставив запрос на услугу обратного звонка на сайте банка: https://www.oschadbank.ua/callback.

Для тех переселенцев, кто может забрать ЭПУ в отделении «Ощадбанка», в банковском учреждении рекомендуют проверить график работы: https://www.oschadbank.ua/map. На данной карте представлены все отделения с указанием адреса. Кликнув на значок отделения, можно получить информацию о его точном адресе и графике работы.

Как сообщалось ранее, первые электронные пенсионные удостоверения (карты «Ощадбанка») начали выпускать в 2016 году, их действие рассчитано на 3 года, поэтому сроки действия этих карт заканчиваются. Но из-за карантина «Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц (в т.ч. ЭПУ) до 1 января 2021 года. Новые карты ожидают переселенцев в отделении. Но если у ВПЛ нет возможности забрать их, то переселенец может и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 января.

В «Ощадбанке» подчеркнули, что продление срока действия просроченных карт до 1 января касается исключительно внутренне перемещенных лиц. Во всех остальных случаях, карта будет неактивна после окончания срока ее действия.