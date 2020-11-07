Надо полагать, БМ-21 – на соседнем стенде: В Луганске обсуждают экспонаты в музее (Фото)

Жители неподконтрольного украинским властям Луганска показали экспонаты в музее.

В частности, в городском краеведческом музее есть стенды, посвященные «гуманитарной помощи РФ детям Донбасса». Среди экспонатов, разложенных под стеклом, представлены пластилин, краски, альбом, дневник, банка тушенки, упаковки спагетти, пшеничная мука, «талоны социальной помощи», а также фотографии белых российских грузовиков, которые якобы привезли все это.

В комментариях люди отмечают, что представленные предметы и продукты – не самого лучшего качества.

Также есть и иные комментарии негативного характера: «Надо полагать, БМ-21 (боевая машина – ред.) и прочие плюшки на соседнем стенде… И музей успели за***ть… Интересно, а к банке тушенки "Не для продажи" есть комментарий: "Встречайте – во всех магазинах города!"?».

Среди тех, кто прокомментировал информацию в соцсети, на данный момент не нашлось луганчан, которые бы отреагировали на фото положительно.