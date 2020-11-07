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В Днепропетровской области мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибшие и раненые (Фото)

07.11.20 20:19

В городе Кривой Рог (Днепропетровская обл.) мужчина с ножом напал на прохожих, два человека погибли, 8 человек, в том числе ребенок, ранены. Об на своей странице в Facebook сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Инцидент произошел сегодня, 7 ноября.

«Нам поступило сообщение о двойном убийстве. Неизвестный мужчина ножом лишил жизни двух человек и еще пятерых ранил, в том числе малолетнего ребенка. Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанному событию. Гражданина задержали», – написал Алексей Билошицкий.

Позже он добавил, что количество раненых – 8 человек.

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