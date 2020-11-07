COVID-19: На Луганщине умерли три пожилых женщины

На Луганщине лабораторно подтвержден 131 новый случай COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летняя женщина из Рубежного, 68-летняя женщина из Белокуракино и 60-летняя женщина из Лисичанска.
География выявленных заболеваний:
- город Северодонецк – 30 человек;
- Лисичанск – 22;
- Рубежное – 8;
- Кременской район – 20;
- Новоайдарский – 5;
- Новопсковский – 19;
- Сватовский – 7;
- Попаснянский – 11;
- Станично-Луганский – 5;
- Старобельский – 4.
За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 345 человек, из них:
- выздоровели – 2 188 человек;
- лечатся – 2 053 пациента (275 – стационарно, 1 778 – амбулаторно);
- умерли – 104 человека.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 48,7%.