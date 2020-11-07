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COVID-19: На Луганщине умерли три пожилых женщины

07.11.20 19:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтвержден 131 новый случай COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летняя женщина из Рубежного, 68-летняя женщина из Белокуракино и 60-летняя женщина из Лисичанска.

География выявленных заболеваний:

  • город Северодонецк – 30 человек;
  • Лисичанск – 22;
  • Рубежное – 8;
  • Кременской район – 20;
  • Новоайдарский – 5;
  • Новопсковский – 19;
  • Сватовский – 7;
  • Попаснянский – 11;
  • Станично-Луганский – 5;
  • Старобельский – 4.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 345 человек, из них:

  • выздоровели – 2 188 человек;
  • лечатся – 2 053 пациента (275 – стационарно, 1 778 – амбулаторно);
  • умерли – 104 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 48,7%.

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