COVID-19: На Луганщине умерли три пожилых женщины

На Луганщине лабораторно подтвержден 131 новый случай COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летняя женщина из Рубежного, 68-летняя женщина из Белокуракино и 60-летняя женщина из Лисичанска.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 30 человек;

Лисичанск – 22;

Рубежное – 8;

Кременской район – 20;

Новоайдарский – 5;

Новопсковский – 19;

Сватовский – 7;

Попаснянский – 11;

Станично-Луганский – 5;

Старобельский – 4.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 345 человек, из них:

выздоровели – 2 188 человек;

лечатся – 2 053 пациента (275 – стационарно, 1 778 – амбулаторно);

умерли – 104 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 48,7%.