С газовым баллоном: В Северодонецке мужчина пытался взорвать банкомат

На Луганщине полицейские задержали жителя Северодонецка, который пытался взорвать банкомат. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня около 5:00 сработала сигнализация банкомата, расположенного на фасаде торгового центра по пр. Гвардейский в Северодонецке.

Сотрудники полиции охраны прибыли на место срабатывания сигнализации и задержали 23-летнего мужчину, который пытался взорвать банкомат и завладеть деньгами, которые находились в нем.

Следователи изъяли у мужчины вещественные доказательства (газовый баллон, защитные очки, электрошокер и т.д.). Установлено, что в отношении этого человека летом этого года следователи уже направляли в суд обвинительный акт по статье 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств...» Уголовного кодекса Украины.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, 185 ч. 5 «Покушение на кражу» УК Украины. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 УК Украины.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Северодонецкого отдела полиции и взрывотехники ГУ Нацполиции.