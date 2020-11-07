«ДНР» пропустила через «Еленовку» 24 автомобиля

Через КПП «ДНР» в Еленовке 6 ноября пропустили более 100 человек. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

КПП функционировал на въезд-выезд, с 08:00 до 19:00 по местному («московскому») времени. За оказанием помощи обратились 5 человек.

«На территорию республики запущены 17 транспортных средств, 93 человека», – сообщают в «ДНР».

Там добавляют, что на подконтрольную украинским властям территорию выпущены 7 транспортных средств, 39 человек.

Напомним, через украинские контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшую неделю прошли почти полторы тысячи человек.