COVID-19 по обе стороны линии фронта: Самый высокий уровень смертности в «ДНР» и «ЛНР»

За сутки в Украине зафиксировано 9397 новых случаев COVID-19, из них детей – 315, медработников – 326. Выздоровели 2637 пациентов, летальных случаев – 138. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1074 случая), Киеве (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях», – уточнил министр.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 460 331 человек, из них;

выздоровели – 206 866 человек (45% от всех заразившихся);

на лечении – 245 015 пациентов (53%);

летальных случаев – 8450 (2%).

Как сообщает «минздрав ДНР», в «республике» за сутки коронавирус зарегистрирован у 101 жителя. Из них 88 случаев – в результате тестирования (всего за сутки выполнили 288 тестов), также у 13 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

За сутки 12 человек скончались – мужчины в возрасте от 34 до 83 лет и женщины в возрасте от 49 до 84 лет.

За сутки выявлено 116 случаев пневмоний, из них госпитализирован 71. Всего на лечении 2250 пациентов с пневмониями, из них 517 на кислородной поддержке (+34 за сутки).

По состоянию на 10:00 8 ноября с начала эпидемии в «ДНР» зарегистрировано 7795 случаев COVID-19, из них:

на лечении – 3414 пациентов (44% от всех заболевших);

выписаны – 3694 человек (47%);

летальных случаев – 687 (9%).

В «ЛНР» от коронавируса за сутки умерли 3 пациента, новых случаев заражения – 25. По данным «минздрава ЛНР», в «республике» за все время коронавирус диагностировали у 1643 жителей, из них:

выздоровели – 1345 (82% от всех заболевших);

на лечении – 192 (12%);

летальных случаев – 106 (7%).

На подконтрольной украинской власти части Донецкой области информация известна только по состоянию на 7 ноября – всего с начала эпидемии заболело 13544 чел., из них:

выздоровели – 4 915 (36,3% от всех заболевших);

на лечении – 8 442 (62,3%);

летальных случаев – 187 (1,4%).

На подконтрольной украинской власти части Луганской области по состоянию на 7 ноября – всего с обнаружено 4 345 случаев COVID-19, из них: