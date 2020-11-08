«Красная» Донетчина: В ДонОГА рассказали о новых карантинных ограничениях

«Красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет действовать в 4 городах и 1 районе в Донецкой области с 00 часов понедельника 9 ноября. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

У «красной зоне» отнесены города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район, здесь запрещен прием посетителей:

в учреждениях культуры (кроме посетителей «автоконцерта»);

в кинотеатрах (кроме «автокинотеатров»);

в сфере общественного питания (барах, ресторанах, кафе и т.п.);

в торгово-развлекательных центрах;

в других учреждениях развлекательной деятельности;

Запрещен прием посетителей предприятиями сферы торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

Кроме того, в «красной зоне» ограничено осуществление:

банковской и страховой деятельности;

медицинской практики;

ветеринарной практики;

деятельности автозаправочных комплексов;

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

технического обслуживания регистраторов расчетных операций;

деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

объектов почтовой связи;

торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов.

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем заседании приняла решение в 4 городах и 1 районе Донетчины перевести школьников на дистанционное обучение, кроме учеников (воспитанников) учреждений дошкольного образования, начальной школы, специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников).

Как сообщалось ранее, с 9 ноября в «красной» зоне также Марковский район Луганской области.