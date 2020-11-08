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«Красная» Донетчина: В ДонОГА рассказали о новых карантинных ограничениях

08.11.20 14:39
Памятник предпринимателям 90-х годов в Славянске
Памятник предпринимателям 90-х годов в Славянске / Фото: dnews.dn.ua

«Красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет действовать в 4 городах и 1 районе в Донецкой области с 00 часов понедельника 9 ноября. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

У «красной зоне» отнесены города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район, здесь запрещен прием посетителей:

  • в учреждениях культуры (кроме посетителей «автоконцерта»);
  • в кинотеатрах (кроме «автокинотеатров»);
  • в сфере общественного питания (барах, ресторанах, кафе и т.п.);
  • в торгово-развлекательных центрах;
  • в других учреждениях развлекательной деятельности;

Запрещен прием посетителей предприятиями сферы торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

Кроме того, в «красной зоне» ограничено осуществление:

  • банковской и страховой деятельности;
  • медицинской практики;
  • ветеринарной практики;
  • деятельности автозаправочных комплексов;
  • деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
  • технического обслуживания регистраторов расчетных операций;
  • деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
  • объектов почтовой связи;
  • торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов.

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем заседании приняла решение в 4 городах и 1 районе Донетчины перевести школьников на дистанционное обучение, кроме учеников (воспитанников) учреждений дошкольного образования, начальной школы, специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников).

Как сообщалось ранее, с 9 ноября в «красной» зоне также Марковский район Луганской области.

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