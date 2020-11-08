В «бирюзе»: В прифронтовой Авдеевке появился мурал-оберег (Фото)

В Авдеевке появился новый мурал-оберег города «Казак Мамай». Об этом в Facebook сообщила местная журналистка Вера Хоменко.

Изображение выполнено в бирюзовых оттенках. На такую цветовую гамму, по словам автора этого объекта стрит-арта – художника Александра Бритцева (г. Харьков), вдохновил Авдеевский карьер. Кроме того, на мурале изображены элементы украинской национальной символики.

«"Казак Мамай" – известный этнический образ украинского народа, который уже несколько веков привлекает к себе повышенное внимание многих художников, этнографов, фольклористов, писателей, " Казак-бандурист "," Козак-запорожец ","Казак-Мамай "– все это названия картин одного типа. На картинах обязательно изображали кобзу – символ традиций и певческой души украинского народа, лошади – символ храбрости, и дуб, символизирующий могущество и генетическую чистоту рода», – отметили в городском отделе культуры Авдеевки.