Только по спискам: Обзор недельной работы КПВВ на Донбассе

В течение этой недели на «Донбассе» работали только два КПВВ – «Новотроицкое» и в одностороннем порядке «Станица Луганская». С понедельника по пятницу (со 2 по 6 ноября) линию разграничения пересек 761 человек. Об этом рассказали мониторы БФ «Право на защиту» («Право на захист»), которые дежурили на КПВВ.

По требованию «ДНР» транспортный коридор КПВВ «Новотроицкое» – КПП «Еленовка» продолжают пересекать исключительно по «республиканским» разрешительным спискам, по понедельникам и пятницам. Со 2 ноября КПВВ «Станица Луганская» штаб ООС разрешил пересекать только в направлении «ЛНР» и только лиц с пропиской на неподконтрольной Украине территории. В иных случаях необходимо запрашивать письменное разрешение на пересечение линии разграничения у командующего ООС (контакты и образец заявления по ссылке).

Всего за неделю:

из «ДНР» прибыло 66 чел., в «республику» направилось 217 чел.;

из «ЛНР» прибыло 29 чел., в «республику» направилось 449 чел.;

Понедельник, 2 ноября

КПВВ «Новотроицкое»: утром 2 ноября в списке на пересечение линии разграничения через КПВВ «Новотроицкое» было 204 человек. По состоянию на 17:45:

со стороны «ДНР» на подконтрольную территорию прибыло 36 человек и 7 транспортных средств;

в обратном направлении – 114 человек и 18 автомобилей.

КПВВ «Станица Луганская»: утром 5 человек ожидали разрешения от штаба ООС на пересечение линии разграничения из «ЛНР» на подконтрольную территорию. Люди имели регистрацию на подконтрольной территории и справку ВПЛ, в «ЛНР» находились для посещения захоронения. Очереди на КПВВ с обеих сторон не было.

На 16:00 на подконтрольную территорию пропущено 11 человек, в обратном направлении – 151 человек.

«4 человека нуждались измерения давления. В течение дня 3 человека обращались к нашим наблюдателям за помощью в ускорении обработки электронной пропуска для попадания на похороны на неподконтрольной Украине территории, еще трем помогли в представлении заявления в штаб ООС», – отметили в «Право на захист».

Вторник, 3 ноября

КПВВ «Станица Луганская»: лиц, которые оставались бы на ночь, здесь не было. Утром 5 человек ждали разрешение на пересечение линии разграничения из «ЛНР» на подконтрольную территорию. Следи этих людей: кто-то имел на подконтрольной территории регистрацию, кто-то направлялся на похороны, а кто-то зарегистрирован на неподконтрольной Луганщине, но ехал из «ЛНР» ухаживать за тяжелобольным родственником.

По состоянию на 16:00 со стороны «ЛНР» пропустили 6 человек, в сторону «ЛНР» – 103.

КПВВ «Майорское»: 3 человека пытались пересечь линию разграничения на этом КПВВ в сторону «ДНР». Все – внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Горловки. Одна женщина хотела проехать в «ДНР», чтобы убрать могилы родных. Супруги хотели посетить свое жилье. Ни у одного из них не было социально-гуманитарных оснований для пересечения. Поэтому пересечь данное КПВВ им не разрешили, порекомендовали воспользоваться иными действующими пунктами пропуска.

Коллеги предоставили людям информацию о работе других КПВВ.

Среда, 4 ноября

КПВВ «Станица Луганская»: 2 человека ждали разрешения от штаба ООС на попадание на подконтрольную территорию. На КПВВ присутствовали представители полиции, фельдшер ГСЧС и Международной медицинской помощи, волонтеры Международного комитета Красного Креста, работало мобильное отделение «Ощадбанка», автостанция.

Вагончик МККК на входе в КПВВ со стороны «ЛНР» не работал, фельдшера не было. Туалет был открыт. Дежурила карета «скорой помощи». Вагончик для забора анализов для ПЦР-тестирования работал.

По состоянию на 17:00 в сторону подконтрольной территории пропущенные 5 человек, в обратном направлении – 108.

КПВВ «Майорское»: на ночевку на КПВВ никто не оставался. Пересечь линию разграничения люди не пытались.

Четверг, 5 ноября

КПВВ «Станица Луганская»: 1 мужчина ожидал разрешение на пересечение от штаба ООС в сторону подконтрольной территории, где находилась его онкобольная жена. С подконтрольной стороны люди обращались к мониторам при оформлении заявок на электронное разрешение и помощь в подаче заявления в штаб ООС.

Пятница, 6 ноября

КПВВ «Станица Луганская»: разрешения от штаба ООС ждали 5 человек. По состоянию на 16:00 со стороны «ЛНР» пропущено 7 человек, в обратном направлении – 87. Трем прибывшим из «ЛНР» помогли с установкой приложения «Дій вдома».

КПВВ «Майорское»: мужчина (ВПЛ из Горловки) пытался пересечь линию разграничения в сторону «ДНР» – хотел посетить жилье, но это не является социально-гуманитарной основанием для пересечения.

КПВВ «Новотроицкое»: утром на КПВВ в списках на пересечение было 215 человек. По состоянию на 17:45 на подконтрольную территорию пропустили 3 транспортных средства и 30 человек, а в обратном направлении – 13 транспортных средств и 103 человек. 3 человека, прибывших из «ДНР», были помещены на обсервацию.