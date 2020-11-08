В «ДНР» бешеный волк покусал жителей

В «ДНР» диагностировали бешенство у волка, который напал на двух человек в районе города Шахтерска. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает «минздрав ДНР».

«За неделю за антирабической помощью обратились 43 человека, пострадавшие от укусов бродячих животных. Выявлен один случай бешенства у волка в Шахтерском районе ДНР, от укуса которого пострадали 2 человека. Оба получают антирабическое лечение», – сказано в сообщении.

В «министерстве» заверяют, что больницы «республики» обеспечены антирабической вакциной и иммуноглобулином.

Как сообщалось ранее, за 9 месяцев 2020 года в «ДНР» зарегистрировано 25 случаев заболевания животных бешенством. Более половины заразившихся животных – кошки, на втором месте – собаки. В двух случаях бешенство выявлено у крупного рогатого скота, в одном – у ондатры.