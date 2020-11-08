Воевал на стороне «ДНР»: Россиянину 7 раз отказали в выдаче «республиканского паспорта»

Бывшему члену незаконного вооруженного формирования «ДНР» в «республике» 7 раз отказали в получении «паспорта ДНР». Об этом в соцсеяти сообщает россиянка Лариса Чубарова.

Она уточнила, что речь идет о гражданине России Максиме Гармаше, который воевал на стороне «ДНР». Гармаш попал в плен и был осужден в Украине к 8 годам лишения свободы. Он вернулся в «ДНР» в ходе обмена пленными в 2017 году. Но выехать в Россию он не может, т.к. мужчина не имеет никакого паспорта.

Максим Гармаш (в центре)

«С тех пор, обменяшка… не может получить единственно возможный документ удостоверяющий личность на территории республики – паспорт ДНР, для выезда в РФ, гражданином которой является… Получил 7 (семь) отказов в выдаче паспорта ДНР», – написала Чубарова.

Гармаш рассказал, что писал личное обращение «главе ДНР» Денису Пушилину с просьбой в содействии получения «паспорта ДНР».

Сама россиянка Лариса Чубарова также воевала на стороне «ДНР», в Украине была осуждена к 5 годам лишения свободы и передана «республике» в ходе обмена пленными 2019 года. У нее также нет документа, удостоверяющего личность. И она также пыталась оформить «паспорт ДНР».

«Весь день я провела в очереди, возле здания миграционной службы МВД ДНР на подачу документов для оформления паспорта ДНР. Попытка оказалась тщетной. Заняв очередь с 09:00, я так и не смогла подать документы, и это при том, что в очереди передо мной было всего 3 человека. В очереди, в основном были жители области: Ясиноватая, Горловка, Харцызк, Старобешево. Практически всем, а из очереди вместе со мной не попали на прием еще 5 человек, необходимо будет ехать в Донецк еще раз. Как выяснилось позднее, в этот день паспорт ДНР оформляли [российской певице] Чичериной», – отметила россиянка.

Чубарова пришда в «миграционную служба» на следующий день – документы у нее не приняли «из-за непрофессионализма, халатности и откровенного хамства … как нерадивого сотрудника, так и его непосредственного руководителя».

«На третий день посещения миграционной службы, сотрудница по имени Яна Игоревна (один возмущенный хамством данной персоны сотрудник сообщил ее имя), заявила, что она уверена в том, что мне откажут в выдаче паспорта», – продолжила она.

«Я до сих пор не получила от республики, которую защищала в 2014 году, и за приверженность которой провела почти 5 лет в плену, ни одного документа, который бы легализовал меня на территории республики и дал возможность выехать на территорию РФ…Также замечу, что никто из обменной группы не получил юридическую очистку, поэтому большинство обменяшек находится в международном розыске… Так называемый омбудсмен ДНР Морозова, которая обещала выдачу паспортов ДНР участникам обменной группы в двухмесячный срок, а также юридическую очистку, своих обязательств не выполнила, хотя бодро рапортует о каких-то мнимых шагах в этом направлении. Руководство республики, тоже не особо озабочено судьбой обменяшек, т.к. пиара на этом не сделаешь», – заключила россиянка Чубарова.