Разнеси квартиру за лайки: Среди квартирантов-подростком новый тренд в соцсетях (Видео)

У молодежи новый челлендж: подростки арендуют жилье и разносят там все – от мебели до сантехники, потом видео выкладывают в Сеть. Даже если сдавать квартиру только взрослым – это не гарантирует, что она уцелеет. Арендодатель рискует увидеть в ней и испорченный интерьер, и горы мусора, и даже диких птиц.

Психологи отмечают, что на такое поведение подростков, прежде всего, нужно реагировать родителям. Т.к. со временем агрессия может иметь более серьезные последствия, чем уничтоженная мебель.

«Если мой ребенок дебоширит, разбивает что-то, это означает – у него внутри настолько наболело, болит, что они выплескивают все это на собственников арендованного жилья. Они в них видят тех взрослых, которые их не понимали. И от этого посыл: я сейчас им сделаю больно, сделаю неприятно», – комментирует психолог Ольга Ирвич.

В соцсети много видео разрушенных квартир, которые после себя оставляют арендаторы, и не только подростки.

Мать Игоря Зарубина сдала в аренду свою 1-комнатную квартиру в Харькове якобы супружеской паре. Договор не оформляла. А позже выяснилось, что в помещении проживал десяток людей. «Обои все были сорваны. Я не знаю, что они там делали, они прожили в квартире только месяц. Кухонную плиту пришлось выбрасывать, она вся была заляпана жиром и не работала. По окнам – такое ощущение, что об них сигареты тушили», – рассказывает харьковчанин Игорь Зарубин.

Юристы констатируют: в таком случае вызывать полицию нет смысла. «Они просто зафиксируют факт. Но задерживать эти людей они не имеют права», – говорит юрист Сергей Мороз.

Добиться компенсации можно только через суд. Именно для этого между сторонами должен быть подписано соглашение. Просто копии паспорта и идентификационного кода – не достаточно. «Если у нас есть копия паспорта, копия ИНН, но нет договора – что-то сделать будет очень тяжело», – добавляет Мороз.

В теории, договор можно составить самому, или обратиться к риелторам или юристам. В соглашении должны быть прописаны все условия, все риски. Также нужно убедиться, что арендаторы трудоустроены, т.к. с безработных получить компенсацию на поврежденное имущество будет практически невозможно даже через суд.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»