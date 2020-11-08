Житель Мариуполя рассказал, как в Словакии провели всеобщее тестирование на коронавирус

В Словакии вопрос тестирования решили кардинально на государственном уровне – не так давно в стране провели всеобщее тестирование. Два дня оно проводилось по всей стране. Об этом рассказал житель Мариуполя, который больше 5 лет проживает в Словакии, передает «Сайт города Мариуполя».

Главная цель такого тестирования – выявить бессимптомных «ковидных» и оставить их дома на изоляции.

В дни всеобщего тестирования очереди в пункты сдачи теста выстроились километровые.

«Да, у нас ведь введен локдаун для всех (требование к людям оставаться там, где они есть). Можно только за продуктами, на заправку, и детей в садик и начальную школу водить. Когда же провели тестирование, все, кто сдал тест и получил отрицательный результат, может теперь свободно перемещаться, гулять и т. д. Но есть и такие, кто тест не захотел сдавать. Такие люди продолжают быть в локдауне», – рассказал Юрий Ч.

Тестирование в Словакии было бесплатным и добровольным, но стало своеобразным рычагом давления на людей. «Дело в том, что обязать сдавать тест по закону нельзя. Если граждане получают положительный тест, то следующую неделю должны самоизолироваться. В то же время, нашлись люди, кто увидел в этом негативный посыл и решил обойти тестирование. Но желающих все равно пришло очень много», – отметил мариуполец.

Уже в ближайшие дни Словакию ждет второй этап тестирования. Но не во всех регионах – его отменили в районах, где количество положительных результатов меньше 0,7%.