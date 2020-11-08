До 25 тысяч: В России предлагают фиктивную прописку для жителей «Л-ДНР»

В «Л-ДНР» основная проблема для получивших российские паспорта – в ней не указана прописка. А без нее невозможно пользоваться большинством услуг в Российской Федерации. Поэтому сейчас в соцсетях масса предложений по оформлению как временной, так и постоянной прописки в РФ. Услуга – не из дешевых. Об этом пишет жительница Донецка в соцсети.

Например, без прописки в РФ не получить социальную помощь, материнский капитал при рождении ребенка, пенсию и другие выплаты.

«Отстояв в огромной очереди в Донецке, получили паспорт гражданина РФ? Готовьте 15000 руб. (6 123 грн по местному курсу валют, – ред.) на регистрацию в Ростовской области… Возможность проживать и работать в России имеют только те, кто зарегистрировался. Это касается и получения всех социальных выплат и льгот для российских граждан, которые доступны после оформления СНИЛС. А как же с медицинской помощью? Да, полис ОМС можно оформить и без регистрации на основе закона "О медицинском страховании граждан РФ", но как обратиться в поликлинику, если нет места прописки? И вот здесь-то приходят на помощь "добрые люди", которые сегодня наперебой предлагают в сети временную или постоянную регистрацию в соседней Ростовской области», – пишет женщина.

Такие услуги рекламируют как на порталах бесплатных объявлений, так и на собственных сайтах. Цена временной регистрации колеблется от 2500 до 12000 руб. в зависимости от срока (1 040 – 4 898 грн). Постоянная намного дороже – 20-25 тыс. руб. (8-10 тыс. грн).

«Есть предложения непосредственно и от ростовчан. Более дешевое: постоянная прописка в Ростовской области за 15 тыс. руб. (6 123 грн)», – добавляет женщина.

Как сообщалось ранее, к началу ноября почти 171 тыс. жителей «ДНР» получили российские паспорта.