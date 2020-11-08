Разделить пенсии переселенцев и жителей «Л-ДНР»: В Раде рассматривают законопроект

Сейчас в Украине выплата пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и жителям неподконтрольной украинской власти части Донбасса регулируется не законодательством, а подзаконными актами (постановлениями) Кабинета министров. И пока не будет принят советующий закон, проблема с выплатами пенсий сохранится. Такое мнение высказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

Она напомнила, что гражданам Украины, в том числе проживающим на неподконтрольном Донбассе, должна выплачиваться надлежащая им пенсия. Это право регулируется статьей 46 Конституции Украины. Однако, уже в течение многих лет вопрос выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам и жителям неподконтрольного Донбасса остается самым проблемным и дискуссионным.

«Сейчас этот вопрос находится в подвешенном состоянии, поскольку все пенсионные выплаты для переселенцев регулируются подзаконными актами. Это по сути является нарушением Конституции Украины, согласно которой пенсии должны регулироваться исключительно на законодательном уровне. Другой вопрос – выплата пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. Он вообще остается не урегулированным. Всех пенсионеров с оккупированных территорий заставляют брать справки ВПЛ, что по сути является своеобразным обманом. Все понимают, что эти граждане не являются внутренне перемещенными лицами, так как фактически проживают на временно оккупированной территории. Но в конце концов они имеют полное право получать свою пенсию», – говорит Одинцова.

Данная проблема с пенсиями тянется с 2014 года. « По сути мы понимаем, что в начале конфликта возможно и нужно было урегулировать вопрос пенсий подзаконными нормативными актами для быстрого реагирования и защиты граждан, которые переместились. Но сегодня мы видим, что это явление не временное и регулировать его и дальше подзаконными актами нет смысла. Все должно быть урегулировано на законодательном уровне», – подчеркивает аналитик.

Одинцова напомнила, что для этого правозащитники уже давно подготовили законопроект № 6692 (в частности, законопроект предусматривает открепить выплату пенсий от справки ВПЛ). «Но два года он просто пролежал в Верховной Раде и так и не рассматривался депутатами. А после того, как Верховная Рада была распущена и состоялись выборы (в 2019 году, – ред.), этот законопроект был перерегистрирован под номером 2083-Д и доработан Комитетом по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Новый законопроект был рассмотрен Верховной Радой в первом чтении, но в связи с появлением замечаний Министерства финансов Украины он был возвращен на доработку для дальнейшего повторного рассмотрения», – рассказала она.

Правозащитница подчеркнула – если вопрос выплаты пенсий будет урегулирован на законодательном уровне, это поможет ситуации сдвинуть с места. «Только на основании внесения изменений в законы мы можем менять профильные подзаконные нормативные акты, регулирующие выплату пенсий по состоянию на сегодня. Эти акты по сути должны изменяться на основании и во исполнение законов Украины. Подмена понятий и передача исключительно в руки Кабинета Министров вопрос урегулирования выплаты пенсий – это неправильно. Государственный бюджет утверждает Верховная Рада и, соответственно, она и должна решать, как и по каким правилам должна выплачиваться пенсия. Поскольку под эти пенсии и под это законодательство должно закладываться соответствующий бюджет», – уверена Одинцова.

Она отметила, что в законопроекте № 2083-Д разделяются вопросы выплаты пенсии переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса.

«Во-первых, пенсии для внутренне перемещенных лиц, которые уже интегрировались в местных громадах. Эти граждане имеют полное право получать пенсии в общем порядке, как другие жители громады. Однако, им до сих пор все равно нужно проходить постоянную физическую идентификацию в "Ощадбанке" и оформлять пенсии исключительно в этом банке. Это по сути является дискриминационной условием для получения пенсионных выплат», – сказала правозащитница.

«Во-вторых, это пенсии для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Здесь вопрос широкий и дискуссионный. Для этих граждан действительно нужна идентификация, поскольку у нас нет точной статистической информации сколько людей, например, умерло там. Однако, надо уже просто сказать: да, у нас есть граждане, которые проживают на оккупированной территории, и мы обязаны выплачивать заработанную ими пенсию без получения справки ВПЛ. Ведь это вообще искажает данные о количестве внутренне перемещенных лиц и понимание потребностей, которые необходимо удовлетворить. Сегодня государство, когда закрывает глаза на эти моменты, то создает долг перед своими гражданами и этот долг с каждым годом растет», – продолжила Одинцова.

По ее словам, сейчас законопроект рассмотрен профильных комитетом Верховной Рады, идет согласование его рекомендаций.

Напомним, 26 ноября 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.