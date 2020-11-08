В Греции экс-депутаты горсовета Мариуполя организовали ограбление своего богатого земляка (Фото, видео)

В Греции 6 октября 2020 года местный спецназ задержал 31-летнего гражданина Украины, бывшего депутата Мариупольского городского совета Дмитрия Узуна. Его подозревают к причастности к жестокому разбойному ограблению бизнесмена из Мариуполя, который сейчас проживает в Греции. Также обвинения выдвинуты его отцу – бывшему начальнику милиции Мариуполя Михаилу Узуну, передает «Dетектив-Info».

Узуна задержали вскоре после его очередного приезда в Грецию, где в курортном городке Саронида в южной Аттике проживает его жена и дети.

Узуну предъявлены официальные претензии в организации вооруженного разбойного нападения на имение бывшего владельца мариупольского предприятия «Пожзащита» Константина Козмириди в пригороде Афин – городке Вула. По решению суда Дмитрий Узун помещен под домашний арест с запретом покидать территорию Греции.

Дмитрий Узун

Дерзкое разбойное нападение на виллу 71-летнего Козмириди состоялся 18 октября 2019 года. В тот день в его поместье пробрались двое злоумышленников в масках и с оружием. Когда хозяин вечером вернулся домой, его уже выжидали грабители.

Они избили и раздели Константина Харлампиевича, привязали к стулу, надев ему на голову мешок, после чего более 5 часов пытали пожилого мужчину. В конце концов, Козмириди сообщил им место тайника сбережений своей семьи – добычей грабителей стали деньги и ювелирные драгоценности на общую сумму около 1 миллиона евро.

Константин Козмириди в больнице после нападения

Правоохранители Греции считают одним из заказчиков этого зверства Дмитрия Узуна. Кроме него, обвинения в причастности к дерзкому ограблению Козмириди правоохранители предъявили еще трем гражданам Украины.

Прежде всего, речь идет об отце экс-депутата Мариупольского горсовета – полковника МВД, бывшего начальника милиции Мариуполя Михаила Узун.

Михаил Узун

Согласно версии следствия, Узун-старший вместе с сыном был осведомлен о том, что Козмириди держит дома большую сумму наличности, которую получил после продажи одного из своих предприятий. Якобы экс-начальник милиции Мариуполя собственноручно выманил Козмириди из его виллы в день совершения нападения якобы на «дружеский вечер». Пока Константина Харлампиевича не было дома, в его имение под координацией Узуна-младшего пробрались двое исполнителей разбойного нападения – жители Мариуполя Николай Белaш и Эдуард Лафазан.

Николай Белaш

Эдуард Лафазан

По версии греческих правоохранителей, к ограблению Белаш и Лафазан начали готовится за полгода до его совершения. Они прибыли в Грецию и с использованием средств конспирации отслеживали жертву и место его проживания. Но тогда, весной 2019 года, мужчины попали в поле зрения правоохранителей, их задержали и выслали из страны.

Осенью прошлого года Белаш и Лафазан вернулись в Груцею и совершили ограбили Козмириди.

Сейчас решается вопрос об объявлении Белаша, Лафазана и Михаила Узуна в международный розыск для привлечения их к ответственности за преступление на территории Греции.