«Глава ДНР» просит выплачивать в «республике» украинские пенсии

«Глава ДНР» Денис Пушилин просит Красный Крест организовать в «республике» выплату украинских пенсий. Такое предложение Пушилин озвучил президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру во время его визита в «ДНР», который состоялся 6 ноября.

«Также лидер страны обозначил ряд иных тем гуманитарной повестки, урегулирование которых на минской площадке осложнено как объективными факторами, так и деструктивным поведением Киева. В частности, было отмечено, что вопрос выплаты пенсий с помощью механизма посредничества при участии МККК был фактически согласован и приемлем для самой организации, но украинская сторона на данный момент отрицает, что этот вопрос вообще обсуждался», – в частности говорится в сообщении пресс-службы «главы ДНР».

Однако, Маурер не дал четкого ответа на предложение Пушилина. Журналистам он лишь озвучил, что позитивно оценил переговоры по проблематике конфликта на Донбассе, которые прошли с его участием в Киеве, Донецке и Луганске.

«Не буду вдаваться в подробности встреч с президентом Украины, властями в Донецке и Луганске, но хочу отметить, что все встречи прошли очень положительно. Мы смогли обсудить ряд вопросов, связанных с местами лишения свободы, людьми, пропавшими без вести, и с другими социальными проблемами. Я очень благодарен и рад, что удалось добиться позитивного результата на обеих сторонах линии соприкосновения», – сказал Маурер в ходе посещения неподконтрольной украинской власти Горловки.

Отметим, что Петер Маурер – швейцарский дипломат, президент Международного комитета Красного Креста с 2012 года. В ноябре он посетил Украину, 3 ноября состоялась беседа Маурера и президента Украины Владимир Зеленского. 5 ноября он прибыл в «ЛНР», а на следующий день – в «ДНР». В прошлый раз он посещал «республики» в 2017 году.