Матч с «Динамо»: «Шахтер» обыграл воспитанников Мирчи Луческо (Фото, видео)

Сегодня, 8 ноября, в Киеве в рамках украинского чемпионата по футболу «Шахтер» играл с «Динамо». Встреча состоялась на НСК «Олимпийский» без присутствия зрителей.

«Горняки» открыли счет в матче на 34-й минуте. «0:1! Атака правым флангом, Додо зряче и качественно подает, Нещерет не достает мяч, а Мораес головой вколачивает в сетку», – говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте ФК «Шахтер».

66-я минута – второй гол от «Шахтера»: «Степаненко, Маркос и Соломон приняли участие в атаке, Манор вернул, Тарас нанес дальний удар, а мяч рикошетом от ноги Маркоса влетел в сетку!».

72-я минута – 0:3. «Попов на радиусе штрафной в подкате выбивает мяч из-под ноги Коваленко, Патрик подбирает и наносит отличный удар по красивой траектории в правый угол!».

Итог встречи – 0:3 в пользу «горянков».