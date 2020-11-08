Второй Пенсионный фонд: Накопительную пенсионную систему хотят утвердить до конца года

Кабмин настаивает на ускорении принятия закона, чтобы создать негосударственные пенсионные фонды. В ближайшие дни в Верховной Раде может быть рассмотрен законопроект № 2683 о накопительных пенсиях (второй уровень пенсионной системы). На одном из последних заседаний правительства было решено просить Верховную Раду рассмотреть его как первоочередной и полностью принять до конца 2020 года, передает «Сегодня.ua».

На первых порах существования второго уровня пенсионной системы предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – из суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель).

При этом, чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – Единый социальный взнос (ЕСВ) – на те же 2%. Со временем процент отчислений может быть увеличен до 7%.

Для координации работы второго уровня пенсионной системы законопроект предлагает создать новую юридическую структуру – Пенсионное казначейство. По сути, еще один Пенсионный фонд.

Но при этом деньги участников системы будут храниться в банках. А распоряжаться ими (инвестировать, заставлять работать) будут компании-администраторы – по аналогии с тем, как это происходит сейчас в системе добровольного пенсионного накопления (третий уровень пенсионной системы).

Однако эксперты предвидят, что в процессе рассмотрения законопроекта накопительная система (второй уровень пенсионной системы) может существенно измениться.

В частности, Министерство социальной политики настаивает, чтобы были учтены его предложения, а они фактически предлагают совершенно иную структуру второго уровня пенсионного обеспечения.

Что может измениться.

Во-первых, старт пенсионных отчислений. Так, законопроектом предусмотрено, что он вступит в силу с 2021 года, а пенсионные отчисления начнут взиматься с 2023 года. Но законопроект уже почти год пролежал в парламенте, так что законодательную базу теперь вряд ли успеют подготовить к 2021 году. Тем не менее Минсоцполитики предлагает ускорить запуск системы. То есть начать взимать платежи не с 2023, а с 2022 года.

Если законопроект окончательно примут до конца 2020-го, взносы на личный пенсионный счет начнут брать с 1 января 2022 года.

Во-вторых, могут отказаться от Пенсионного казначейства. На этапе обсуждения законопроекта наибольшие возражения вызывала идея создания Пенсионного казначейства. Эксперты высказывали опасения, что это приведет к монополизации системы и создаст высокие коррупционные риски. А кроме того, потребует много денег из бюджета для создания нового юрлица с нуля.

По мнению многих, внедрять обязательное пенсионное накопление вполне можно на базе существующей пенсионной инфраструктуры.

В Минсоцполитики тоже предлагают вводить обязательное пенсионное накопление на базе уже существующей пенсионной инфраструктуры. Это ускорит запуск системы и позволит избежать лишних расходов, считают в министерстве.

Новая система может выглядеть следующим образом:

государственное казначейство будет принимать взносы, вести их учет, перечислять часть денег в ПФУ;

Пенсионный фонд будет отвечать за персонификацию этих взносов, используя Реестр застрахованных лиц в качестве базы для централизации информации по принципу «единого окна»;

Государственная налоговая служба будет контролировать уплату взносов;

Накопительные (негосударственные) пенсионные фонды и компании по управлению активами будут осуществлять накопление, управление, администрирование активов.

Отметим, что вопрос о введении обязательного накопительного пенсионного обеспечения в Украине впервые был поднят в 2003 году, но с сих пор постоянно откладывался. Законопроект № 2683 был подан в Раду еще в декабре прошлого года, однако к его рассмотрению парламент пока не приступал.

Моделирование Всемирного банка показывает, что при нынешней солидарной пенсионной системе через 15 лет пенсии в среднем будут составлять только 22% от зарплаты – при международном стандарте 40% (сейчас в Украине пенсии соответствуют 29% средней зарплаты).

С введением обязательного пенсионного накопления связывают и создание полноценного фондового рынка в Украине. Предполагается, что пенсионные сбережения граждан смогут осуществлять оборот на этом рынке и в случае успеха обрастать процентами.

Тем не менее закон запрещает компаниям, которые будут работать в системе обязательного пенсионного накопления, гарантировать вкладчикам, что они получат свои деньги с процентами.

Напомним, что, по задумке правительства, в результате пенсионной реформы украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной. То есть главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран.

Кстати, в ходе реформы предполагается внедрить также такой подвид накопительных пенсий, как «профессиональные накопительные пенсии». Министерство социальной политики вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы». Как следует из объяснительной записки, представители ряда профессий со временем полностью перейдут от солидарных пенсий к профессиональным накопительным.

Как сообщалось ранее, в большинстве стран мира (но не во всех) предусмотрена пенсия по возрасту. Самая высокая такая государственная выплата – в Дании. В Украине же – в 27 раз меньше.