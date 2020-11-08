Как Эйфелева башня: В Краматорске появились солнечные часы (Фото)

В Краматорске подходит к завершению реконструкция бульвара Машиностроителей. Главным украшением улицы и визитной карточкой города со стороны автовокзала стали солнечные часы, передает «Восточный проект».

«При создании проекта реконструкции, часы должны были украсить сквер Афганцев. Но в процессе начала работ и посоветовавшись с местными жителями, мы решили, что циферблат должен находиться на въезде в город, и стать визитной карточкой Краматорска. Часы выставлены по науке, и показывает правильное время той широты, на которой находится Краматорск. В солнечную погоду все смогут в этом убедиться. Очень хочется, чтобы гномон был запечатлен на фотооткрытках нашего города и был узнаваем как, например, Эйфелева башня в Париже. Такова была наша идея и, к счастью, ее удалось полностью воплотить», – пояснил представитель подрядчика, заместитель директора ООО «Автоинтерстрой» Юрий Требик.

К сожалению, в последнее время, Краматорск страдает от вандалов. «Если говорить о гномоне, случайно его не повредишь. Часы выполнены из трех видов гранита, а гномон (стрелка) из качественного металла. Все зацементировано и укреплено до метра в глубину. Мы прекрасно понимали, что на часах будут фотографироваться, по ним будут бегать дети. Поэтому, от случайных повреждений они защищены, а от специальных никто не застрахован», – сказал Требик.

«Очень хочется, чтобы люди понимали, если у них возникнет мысль что-то где-то повредить, – они навредят не строителям и не городским властям, а прежде всего себе и имиджу нашего города», – заключил подрядчик.

Как сообщалось ранее, диаметр солнечных часов в Краматорске составляет 9 метров. А самые большие солнечные часы на территории стран СНГ находятся в «ДНР» в городе Макеевка, их диаметр – 16 м.