Но не могут найти: В Мариуполе хотят купить однокомнатные квартиры

Власти Мариуполя ищут 1-комнатные квартиры, чтобы купить их для детей-сирот. Однако, из-за опустошения рынка недвижимости найти не может. Об этом рассказала директор департамента по работе с активами Мариупольского горсовета Светлана Штенда, передает «Сайт города Мариуполя».

Город объявил очередную закупку квартир для детей-сирот. На эти цели выделены 16 млн грн (по 8 млн грн из городского и областного бюджетов). Требования для квартир едины – жилая площадь от 9 кв. м, ремонт и желательно какая-нибудь мебель.

Квартира должна быть пригодна для жизни и быть в хорошем состоянии.

«Но купить квартиры становится все труднее – нам предлагают очень плохие варианты, которые мы не можем приобрести. Очень плохие условия, а это дети-сироты, которые вряд ли смогут найти деньги на ремонт», – отметила Штенда.

Из поданных предложений отобрали 32 квартиры. Сейчас ищут еще 5 «однушек». При этом отмечается, что район, где находится жилплощадь, не столь важен, а вот состояние – имеет значение.

«Не нужно обращаться к посредникам и платить им, подать документы очень легко – нужно принести в ЦНАП паспорт, техпаспорт на квартиру и другие правоустанавливающие документы. Сотрудники центра предоставления административных услуг все расскажут и подскажут. Ничего сложного нет», – отметила Штенда.

Она добавила, что риелтор получает деньги за минимум работы и в этом случае он просто не нужен. Сотрудники ЦНАПа уже знают в лицо этих людей, которые пачками приносят документы.

«Они по высокой цене подсовывают не самые хорошие варианты», – сказала Штенда.

При этом сумма, за которую такая квартира может быть куплена, строго ограничена нормативами – не более 13,6 тыс. грн за один квадрат. А это с нынешним курсом доллара не так и много. К примеру, квартира, площадью 30 кв. м при максимальной оценке будет стоить 14 191 долл. При этом владелец квартиры платит все налоги и самостоятельно оплачивает услуги нотариуса.

«Да, хорошие квартиры есть, но они стоят дороже, и мы не можем их купить», – подчеркнула Штенда.

Она напомнила, что подать заявку можно в любой ЦНАП Мариуполя до 13 ноября. Если квартира подойдет городу, то она будет выкуплена в течение двух недель.