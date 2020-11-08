ОБСЕ подготовит сводную «дорожную карту» по Донбассу, – Кравчук

Украина передала свой вариант плана урегулирования конфликта на Донбассе ОБСЕ и ждет от организации единого документа, согласованного с другими переговорщиками Трехсторонней контактной группы (ТКГ), для его обсуждения на следующем заседании в формате видеоконференции 10 ноября. Об этом в интервью российскому изданию «ТАСС» сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«В четверг [5 ноября] наш "План совместных шагов" я передал [спецпредставителю главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе] Хайди Грау. Она, естественно, этот документ должна была передать России и другим участникам ТКГ. Думаю, что если не прямо, то через российскую делегацию он передан и представителям ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – ред.)», – сказал Кравчук.

После получения украинского варианта, по его словам, ОБСЕ разработает «единый документ с учетом позиций всех сторон». «Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ Трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау подготовила поручение господину Пьеру Морелю – это посол по политическим вопросам в системе Минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать», – рассказал глава украинской делегации.

Кравчук выразил надежду, что ОБСЕ успеет подготовить план к следующему заседанию ТКГ 10 ноября. «Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях», – сказал Кравчук, подчеркнув, что «Украина свою часть задачи выполнила, передав свой вариант в общую копилку».

Процесс согласования, как полагает глава делегации Украины, должен проходить уже на основании единого документа ОБСЕ, а не отдельных пунктов плана каждой из сторон. «Если господин Морель вместе с политической подгруппой, куда также входят представители РФ, ОРДЛО, ОБСЕ, если все договорятся, то мы проголосуем», – сказал он.

В случае достижения договоренности, по словам Кравчука, такая «дорожная карта» может быть подписана всеми участниками контактной группы.

«План совместных шагов», как сообщил Кравчук, является продуктом работы ряда государственных органов Украины, его стоит рассматривать как консолидированную официальную украинскую позицию на переговорах. «В процессе подготовки участвовала наша делегация в ТКГ, Министерство иностранных дел. Очень большую работу провел Совет безопасности и обороны Украины, лично господин Алексей Резников как вице-премьер и первый замглавы делегации. План рассматривался и обсуждался также с некоторыми депутатами», – уточнил он.

С этим документом, по словам руководителя делегации, лично ознакомился и президент Украины Владимир Зеленский. «Он очень внимательно изучил его в моем присутствии, а также при участии главы офиса президента Андрея Ермака и представителей Совбеза. То есть это не случайный документ», – сказал Кравчук.

Он признал, что в плане не соблюдена очередность выполнения пунктов Минских соглашений, но в нем отражена украинская позиция в том виде, в котором она есть сейчас. «Наш документ нынешний не соответствуют очередности действий документа, который был принят в Минске в 2015 году и направлен в Совет безопасности ООН, но почти за 6 лет и на Донбассе ситуация изменилась», – пояснил он.

«Сейчас мы должны принять общий документ, так как приняли в 2015 году Комплекс мер. Если ОБСЕ уже начала работу над ним, этого я точно не знаю, и если он будет готов, то мы его примем 10-11 ноября в ходе видеоконференции. Тогда Украина и Верховная рада начнут работать над выполнением этого документа», – отметил Кравчук.

Он отметил, что план Киева появился как ответ на «дорожную карту», предложенную «Л-ДНР». «Украина имеет право и на свою позицию, и мы предложили свой вариант», – заключил он.

Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

В РФ заявили, что предложения Украины по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).