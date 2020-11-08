На Луганщине от коронавируса умерли 3 жителя

В Луганской области за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 жителей. Также лабораторно подтверждено 105 новых случаев COVID-19, 13 пациентов выздоровели. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Жертвами коронавируса стали:

58-летняя и 71-летняя женщины из Лисичанска;

74-летний мужчина из Марковки.

География выявленных новых заболеваний:

Северодонецк – 10 человек;

Лисичанск – 43;

Рубежное – 11;

Кременной район – 1;

Белокуракинский район – 3;

Новоайдарский район – 4;

Марковский район – 5;

Новопсковский район – 3;

Попаснянский район – 2;

Станично-Луганский район – 5;

Троицкий район – 18.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 48%.

С начала пандемии в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 4450 человек, из них:

выздоровели – 2201 пациент (50% от всех заболевших);

лечатся – 2142 человека (48%);

летальных случаев – 107 (2%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 ноября в Украине COVID-19 заболели 460 331человек (206 866– выздоровели, 8 450– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 13 544 случая (4 915 человек – выздоровели, летальных случаев – 187).

В «ДНР» – 7795 случаев коронавируса (3694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687), в «ЛНР» – 1643 случаев (1345 человек – выздоровели, летальных случаев – 106).