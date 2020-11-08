На Луганщине от коронавируса умерли 3 жителя

В Луганской области за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 жителей. Также лабораторно подтверждено 105 новых случаев COVID-19, 13 пациентов выздоровели. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Жертвами коронавируса стали:
- 58-летняя и 71-летняя женщины из Лисичанска;
- 74-летний мужчина из Марковки.
География выявленных новых заболеваний:
- Северодонецк – 10 человек;
- Лисичанск – 43;
- Рубежное – 11;
- Кременной район – 1;
- Белокуракинский район – 3;
- Новоайдарский район – 4;
- Марковский район – 5;
- Новопсковский район – 3;
- Попаснянский район – 2;
- Станично-Луганский район – 5;
- Троицкий район – 18.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 48%.
С начала пандемии в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 4450 человек, из них:
- выздоровели – 2201 пациент (50% от всех заболевших);
- лечатся – 2142 человека (48%);
- летальных случаев – 107 (2%).
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 ноября в Украине COVID-19 заболели 460 331человек (206 866– выздоровели, 8 450– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 13 544 случая (4 915 человек – выздоровели, летальных случаев – 187).
В «ДНР» – 7795 случаев коронавируса (3694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687), в «ЛНР» – 1643 случаев (1345 человек – выздоровели, летальных случаев – 106).