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На Луганщине от коронавируса умерли 3 жителя

08.11.20 20:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 жителей. Также лабораторно подтверждено 105 новых случаев COVID-19, 13 пациентов выздоровели. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Жертвами коронавируса стали:

  • 58-летняя и 71-летняя женщины из Лисичанска;
  • 74-летний мужчина из Марковки.

География выявленных новых заболеваний:

  • Северодонецк – 10 человек;
  • Лисичанск – 43;
  • Рубежное – 11;
  • Кременной район – 1;
  • Белокуракинский район – 3;
  • Новоайдарский район – 4;
  • Марковский район – 5;
  • Новопсковский район – 3;
  • Попаснянский район – 2;
  • Станично-Луганский район – 5;
  • Троицкий район – 18.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 48%.

С начала пандемии в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 4450 человек, из них:

  • выздоровели – 2201 пациент (50% от всех заболевших);
  • лечатся – 2142 человека (48%);
  • летальных случаев – 107 (2%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 ноября в Украине COVID-19 заболели 460 331человек (206 866– выздоровели, 8 450– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 13 544 случая (4 915 человек – выздоровели, летальных случаев – 187).

В «ДНР» – 7795 случаев коронавируса (3694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687), в «ЛНР» – 1643 случаев (1345 человек – выздоровели, летальных случаев – 106).

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