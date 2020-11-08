В лидерах – Мариуполь и Краматорск: На Донетчине 365 человек заболели COVID-19

За сутки на Донетчине от коронавируса скончались 15 человек, новых заболевших – 365. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Жертвами коронавируса стали:

Мариуполь – 1;

Бахмут – 1;

Славянский район (с Николаевка) – 1;

Мирноград – 1;

Покровск – 1;

Торецк – 2;

Константиновка – 1;

Бахмутский район (со Светлодарском и Соледарской ОТГ) – 2;

Великоновоселковский район – 2;

Волновахский район – 2;

Авдеевка – 1.

С начала пандемии, в области зарегистрировано 13909 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 5739 пациентов (41% от всех заболевших);

находятся на лечении – 7 968 человек (57%);

летальных случаев – 202 (1,5%).

В том числе по населенным пунктам и районам области:

Мариуполь – 3712;

Краматорск – 2087;

Славянск (со Святогорском) – 1906;

Бахмут – 850;

Славянский район (с Николаевкой) – 767;

Торецк – 421;

Мирноград – 388;

Доброполье (с Белозерское) – 380;

Покровск – 377;

Бахмутский район (с Светлодарск и Соледарский ОТГ) –347;

Константиновка – 297;

Дружковка – 264;

Лиманская ОТГ – 250;

Марьинский район – 229;

Великоновоселковский район – 228;

Селидово – 228;

Мангушский район – 220;

Волновахский район – 207;

Угледар – 185;

Никольский район – 151;

Новогродовка – 87;

Авдеевка – 80;

Покровский район – 77;

Александровский район – 77;

Добропольский район (с Шаховской ОТГ) – 40;

Ясиноватский район – 27;

Константиновский район – 23;

приезжие из «Л-ДНР» – 4.

Отмечается, что в области 28 больниц определены для больных и с подозрением на COVID-19, в них развернуто 2168 коек, резерв – 361 койка.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 ноября в Украине COVID-19 заболели 460 331человек (206 866– выздоровели, 8 450– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 4450 случаев (выздоровели – 2201пациент, летальных случаев – 107).

В «ДНР» – 7795 случаев коронавируса (3694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687), в «ЛНР» – 1643 случаев (1345 человек – выздоровели, летальных случаев – 106).