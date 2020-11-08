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В лидерах – Мариуполь и Краматорск: На Донетчине 365 человек заболели COVID-19

08.11.20 21:24
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

За сутки на Донетчине от коронавируса скончались 15 человек, новых заболевших – 365. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Жертвами коронавируса стали:

  • Мариуполь – 1;
  • Бахмут – 1;
  • Славянский район (с Николаевка) – 1;
  • Мирноград – 1;
  • Покровск – 1;
  • Торецк – 2;
  • Константиновка – 1;
  • Бахмутский район (со Светлодарском и Соледарской ОТГ) – 2;
  • Великоновоселковский район – 2;
  • Волновахский район – 2;
  • Авдеевка – 1.

С начала пандемии, в области зарегистрировано 13909 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 5739 пациентов (41% от всех заболевших);
  • находятся на лечении – 7 968 человек (57%);
  • летальных случаев – 202 (1,5%).

В том числе по населенным пунктам и районам области:

  • Мариуполь – 3712;
  • Краматорск – 2087;
  • Славянск (со Святогорском) – 1906;
  • Бахмут – 850;
  • Славянский район (с Николаевкой) – 767;
  • Торецк – 421;
  • Мирноград – 388;
  • Доброполье (с Белозерское) – 380;
  • Покровск – 377;
  • Бахмутский район (с Светлодарск и Соледарский ОТГ) –347;
  • Константиновка – 297;
  • Дружковка – 264;
  • Лиманская ОТГ – 250;
  • Марьинский район – 229;
  • Великоновоселковский район – 228;
  • Селидово – 228;
  • Мангушский район – 220;
  • Волновахский район – 207;
  • Угледар – 185;
  • Никольский район – 151;
  • Новогродовка – 87;
  • Авдеевка – 80;
  • Покровский район – 77;
  • Александровский район – 77;
  • Добропольский район (с Шаховской ОТГ) – 40;
  • Ясиноватский район – 27;
  • Константиновский район – 23;
  • приезжие из «Л-ДНР» – 4.

Отмечается, что в области 28 больниц определены для больных и с подозрением на COVID-19, в них развернуто 2168 коек, резерв – 361 койка.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 ноября в Украине COVID-19 заболели 460 331человек (206 866– выздоровели, 8 450– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 4450 случаев (выздоровели – 2201пациент, летальных случаев – 107).

В «ДНР» – 7795 случаев коронавируса (3694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687), в «ЛНР» – 1643 случаев (1345 человек – выздоровели, летальных случаев – 106).

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