В лидерах – Мариуполь и Краматорск: На Донетчине 365 человек заболели COVID-19

За сутки на Донетчине от коронавируса скончались 15 человек, новых заболевших – 365. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
Жертвами коронавируса стали:
- Мариуполь – 1;
- Бахмут – 1;
- Славянский район (с Николаевка) – 1;
- Мирноград – 1;
- Покровск – 1;
- Торецк – 2;
- Константиновка – 1;
- Бахмутский район (со Светлодарском и Соледарской ОТГ) – 2;
- Великоновоселковский район – 2;
- Волновахский район – 2;
- Авдеевка – 1.
С начала пандемии, в области зарегистрировано 13909 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 5739 пациентов (41% от всех заболевших);
- находятся на лечении – 7 968 человек (57%);
- летальных случаев – 202 (1,5%).
В том числе по населенным пунктам и районам области:
- Мариуполь – 3712;
- Краматорск – 2087;
- Славянск (со Святогорском) – 1906;
- Бахмут – 850;
- Славянский район (с Николаевкой) – 767;
- Торецк – 421;
- Мирноград – 388;
- Доброполье (с Белозерское) – 380;
- Покровск – 377;
- Бахмутский район (с Светлодарск и Соледарский ОТГ) –347;
- Константиновка – 297;
- Дружковка – 264;
- Лиманская ОТГ – 250;
- Марьинский район – 229;
- Великоновоселковский район – 228;
- Селидово – 228;
- Мангушский район – 220;
- Волновахский район – 207;
- Угледар – 185;
- Никольский район – 151;
- Новогродовка – 87;
- Авдеевка – 80;
- Покровский район – 77;
- Александровский район – 77;
- Добропольский район (с Шаховской ОТГ) – 40;
- Ясиноватский район – 27;
- Константиновский район – 23;
- приезжие из «Л-ДНР» – 4.
Отмечается, что в области 28 больниц определены для больных и с подозрением на COVID-19, в них развернуто 2168 коек, резерв – 361 койка.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 ноября в Украине COVID-19 заболели 460 331человек (206 866– выздоровели, 8 450– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 4450 случаев (выздоровели – 2201пациент, летальных случаев – 107).
В «ДНР» – 7795 случаев коронавируса (3694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687), в «ЛНР» – 1643 случаев (1345 человек – выздоровели, летальных случаев – 106).