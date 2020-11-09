Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена в Верховную Раду весной 2021 года, – Резников

Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

Во время поездки в Донецкую область, где президент Украины Владимир Зеленский с послами иностранных государств посетили подготовленный к открытию 10 ноября КПВВ «Счастье», Резников отметил, что аналогичные сервисные хабы уже в следующем году будут открыты на всех КПВВ. В ближайшее время планируется открытие сервисного хаба в Новотроицком, а также будет модернизирован хаб на Чонгаре – на административной границе с аннексированным Крымом.

«И это только капля в море. Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию», – заявил Резников.

Вице-премьер отметил, что эта стратегия будет концентрироваться прежде всего на потребностях людей и территориальных громад, в которых они живут. Она будет включать развитие областей тремя путями: создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций; финансирования развития за счет государственного бюджета; финансирование за счет международных доноров и организаций.

Он также рассказал, что стратегия развития Донбасса будет ориентирована на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест, а основой экономического роста должны стать местные громады.

«Экономическое развитие Донбасса невозможно без развития громад, которые, в частности, находятся непосредственно на линии соприкосновения с временно неподконтрольными правительству территориями», – отметил он.

Резников также напомнил, что реализуется ряд проектов, в центре внимания которых интересы украинских граждан: и «Вода Мариуполя», и жилищные проекты с немецким государственным банком KfW и непосредственно правительством, проекты с другими международными партнерами. По его словам, в планах – большие инфраструктурные проекты: развитие железной дороги, энергетической сферы.