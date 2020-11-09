Министр юстиции рассказал, где и на сколько будут штрафовать за отсутствие маски

Верховная Рада приняла новый закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах. О том, как он будет применяться, рассказал министр юстиции Денис Малюська в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице Министерства юстиции.

«За нарушение любых правил карантина сейчас существует единственный штраф – от 17 до 34 тыс. гривен. Применять такой огромный штраф за неношение маски в общественных помещениях было несправедливо. Мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф. Кроме того, процедура применения штрафа была продолжительной, нужно было решение суда», – отметил Малюська.

Глава Минюста объяснил, как будут осуществляться штрафы в соответствии с новыми правилами.

«Ситуация кардинально изменится после того, как вступит в силу закон, который Рада приняла в пятницу (6 ноября – ред.). Им вводится отдельный штраф за неношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте. Такой штраф будет составлять от 170 до 255 грн, причем применение такого штрафа будет быстрым, так как его будут налагать полицейские или представители Госпродпотребслужбы сразу на месте, когда заметят гражданина без маски», – сказал министр.

По его словам, штрафы не будут применяться к несовершеннолетним и к тем, кто не носит маску на улице.