Маркетинговый ход: В супермаркете в Донецке предлагают покупать пиво – метрами (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка рассказал о маркетинговом ходе в местном супермаркете: пиво предлагают измерять метрами.

Так, Александр Валентинович в своем Facebook показал акционное предложение в супермаркете «Обжора»: там предлагают купить 1 метр пива «Жигули». Уточняется, что в метре – 32 банки объемом 0,45 л, каждая стоит 46 руб. (17 грн по местному курсу на 9.11.2020). Цена «пятничного набора» – 1 472 руб. (555 грн).

Не всем жителям Донецка такой вариант пришелся по вкусу.

«46 руб. (17 грн – ред.) это 92 руб. (35 грн – ред.) литр. За 100 руб. (38 грн – ред.) купить настоящего в Старгороде или Марте и не заниматься фигней», – пишет Юрий.

«Маркетологи с вами не согласны», – отвечает Александр.