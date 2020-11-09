+8 687 за сутки: Количество случаев COVID-19 в Украине приблизилось к 470 тысячам

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 350 детей, 321 медработник. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, на своей странице в Facebook.

Также за последние сутки госпитализированы – 1 100 человек, выздоровели 2 277 человек, зарегистрировано 115 летальных случаев.

Проведено тестирований за сутки – 41 114 (в т. ч. методом ПЦР – 34 393, методом ИФА – 6 721).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях», – перечислил Степанов.

Всего с начала пандемии по состоянию на 9 ноября в Украине зарегистрированы 469 018 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

209 143 пациента – выздоровели;

8 565 – скончались.

Проведено ПЦР-тестов – 3 648 292.