Хурму – только ящиками: Житель Луганска рассказал о ценах на рынке и своих покупках (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска рассказал о ценах на овощи на рынке.

Мужчина поехал на рынок «Околица» за овощами. Торговля на рынке осуществляется оптом и в розницу. Картофель здесь продают по 16-24 руб. (6-9 грн по местному курсу на 9.11.2020). По его словам, картофеля много и разных сортов. Сам он купил «хорошую, чистую, чтоб лежала зимой» по 23 руб. (9 грн). В мешке – 25 кг.

Цены на овощи (за 1 кг):

капуста – 10 руб. (4 грн);

лук – 15 руб. (6 грн);

свекла – 18 руб. (7 грн);

морковка – 22 руб. (8 грн).

«Спросили хурму – только ящиками. 75 руб. (28 грн – ред.). В ящике 7,4 кг», – сообщил луганчанин.

Хурму он брать не стал, а приобрел на рынке 2 больших пучка укропа по 35 руб. (13 грн). Укроп продается на развес – по 150 руб. (57 грн) за кг.

Кроме картофеля и укропа, луганчанин купил мешок капусты по 8 руб. (3 грн) за кг, морковку и свеклу. Он продемонстрировал свои покупки: