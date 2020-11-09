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Он не следит, он тупо приказывает: В Донецке обсуждают «Геркулес-Молоко» (Фото)

09.11.20 09:47
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В «ДНР» расширяется торговая сеть «Геркулес-Молоко».

Как сообщают местные жители в соцсетях, «магазины появляются всюду» и «уже скоро не останется ничего, кроме "Молока"».

Жительница Донецка Юлия публикует фото, на котором – грузовик торговой сети с рекламой пельменей. Надпись призывает: «Юля, домой!».

«Такое чувство, что за мной следят. "Геркулес", он повсюду!», – пишет Юлия.

«Он не следит, он тупо приказывает», – пишет дончанин Игорь.

«Не, ну все! Под колпаком», – отмечает Светлана.

Также дончане пишут о том, что «Геркулес» предлагает «нормальные пельмени и полуфабрикаты по доступным ценам… Вареники с картошкой и печенкой делал только Геркулес. Вкуснятина!».

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