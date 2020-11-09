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Сводка из зоны ООС за 8 ноября: Версии сторон конфликта

09.11.20 10:16
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 8 ноября, НВФ один раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные не обстреливали территорию ДНР за прошедшие сутки, как и в предыдущий отчетный период».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.

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