Статистика коронавируса поражающая, а в это время власть рассказывает об экономических стратегиях–2030, – Яценюк (Видео)

Власть рассказывает об экономических стратегиях до 2030 года, в то время как в стране поражающая статистика по количеству инфицированных коронавирусом. Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в программе «Свобода слова Савика Шустера» на ТК «Украина» 6 ноября.

Политик назвал нынешнюю статистику по COVID-19 в Украине впечатляющей. Он отметил, что, по данным экспертов, если будет сохраняться такая тенденция, на конец года будет 1 млн 300 тыс. больных. Власть, отметил он, должна осознать серьезность ситуации.

«Это очень интересно – рассказывать об экономических стратегиях до 2030 года, можно даже до 3030 года об аудите государства. Только сегодня 440 тысяч уже больных. Как страна с этим справится?», – подчеркнул Арсений Яценюк.