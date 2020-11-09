Все КПВВ на Донбассе откроются 10 ноября, – штаб ООС

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе откроются 10 ноября. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Начиная с 8:00 10 ноября, в соответствии с решением командующего Объединенных сил, во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения», – говорится в сообщении.

На территории Донецкой области через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине – через КПВВ «Станица Луганская» и вновь созданные КПВВ «Счастье» и «Золотое».

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00.

«При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки», – уточнили в штабе ООС.

Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20.05.2020.