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Пациенты с коронавирусом: В «ЛНР» медики зафиксировали 3 летальных случая

09.11.20 10:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 3 летальных случая от COVID-19. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Зарегистрированы 3 летальных случая», – говорится в сообщении.

С начала пандемии медики «республики» зарегистрировали 109 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 ноября в Украине COVID-19 заболели 469 018 человек (209 143 – выздоровели, 8565 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 14 194 случая, Луганской области – 4439 случаев (выздоровел – 2201 пациент, летальных случаев – 109).

В «ДНР» – 7795 случаев коронавируса (3694 человека – выздоровели, летальных случаев – 687).

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