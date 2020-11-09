Суббота и воскресенье: Глава Минздрава рассказал о карантине выходного дня

Из-за стремительного распространения коронавирусной болезни в Украине Минздрав инициирует усиление карантинных ограничений. В частности, предлагается ввести жесткий карантин выходного дня. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что полный локдаун будет очень тяжелым для малого и среднего бизнеса, поэтому Минздрав предлагает карантин выходного дня.

«Это означает, что в выходные дни, в субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки (в частности ветеринарные), транспорт и автозаправочные станции. Рестораны, кафе, заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос», – сказал Степанов.

Он добавил, что министерство рекомендует запретить на выходные дни работу торгово-развлекательных центров, проведение развлекательных мероприятий и тому подобное.

«Если в выходные дни контакты будут минимизированы, только со своей семьей, это даст возможность разорвать цепь передачи вируса», – резюмировал глава Минздрава.