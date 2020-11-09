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России экономически невыгодно продолжать войну против Украины, – Резников

09.11.20 11:28
Алексей Резников
Алексей Резников / Фото: lb.ua

Продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России. Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Радио Свобода».

«Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, является непрагматичным. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы к завершению этой гибридной войны», – сказал Резников.

По его мнению, прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых лиц.

«Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу. Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, задавать вопросы о поддержании порядка. И экономически они уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии», – констатировал вице-премьер.

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