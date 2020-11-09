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В «ДНР» на выходных убиты 3 человека

09.11.20 14:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за выходные произошло 3 убийства. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«За прошедшие выходные дни на территории ДНР сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали 12 сообщений о преступлениях, в том числе 3 убийства, три кражи, два грабежа, один угон и три случая изъятия оружия и боеприпасов», – говорится в сообщении.

В «ДНР» раскрыли подробности лишь одно из убийств: так, в Енакиево был обнаружен труп местного жителя 1993 года рождения с многочисленными травмами и ножевым ранением. Подозреваемый, как уверяют в «республике», установлен.

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