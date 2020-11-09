Как быстрее заключить договор на поставку газа: на сайте или в энергоофисе YASNO?

Меньше месяца осталось почти у 400 тысяч семей Донетчины, чтобы выбрать нового поставщика газа. Быстро и без очередей заключить договор на поставку природного газа с YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги») можно через интернет или в любом энергоофисе.

Мария решила не затягивать с заключением договора с новым поставщиком. Заявление-присоединение и копии документов подала на сайте YASNO в разделе «Газ».

«Сразу после того, как узнала, что наш бывший поставщик уже не может продавать газ, я начала искать замену. В YASNO меня привлекли цена на ноябрь 6,49 грн/м3 газа, надежность поставщика и простой механизм присоединения. Сейчас, в период пандемии, очень важно сократить посещение общественных мест. Поэтому я дома за 15 минут заполнила заявление-присоединение, сфотографировала все необходимые документы и стала ждать результатов. Уже через три дня мне пришло сообщение на Viber, что все прошло успешно», – делится Мария.

Клиенты, которые не пользуются интернетом, могут предоставить документы в ближайшем энергоофисе. YASNO имеет более 20 отделений во всех крупных городах Донецкой области. Именно этой возможностью воспользовался Алексей Петрович, который не захотел беспокоить соседей с просьбой помочь: «Заявление-присоединение от YASNO я несколько недель назад получил в почтовый ящик. Я не очень разбираюсь в интернете и компьютерах и привык все делать лично. Энергоофис YASNO мне хорошо знаком, и я пришел туда с заполненным заявлением и ксерокопиями документов. Очередей не было. Через 3 дня мне перезвонили и сообщили о присоединении».

Напомним, чтобы заключить договор на поставку природного газа с YASNO, нужно подать заявление-присоединение и фото или скан-копии документа, подтверждающего право собственности на объект, паспорта, справки о присвоении ИНН, последнего счета за поставку газа. Если договор заключает совладелец жилья, необходимо также письменное согласие всех совладельцев. А если вопросом занимается доверенное лицо владельца, то необходимо приложить доверенность.

«Кроме доступной цены, мы предлагаем и другие преимущества для клиентов: единый Личный кабинет для расчетов без комиссии и за газ, и за электроэнергию, обслуживание в онлайн-сервисах и удобных и доступных энергоофисах, скидки на энергоэффективные продукты и консультации по энергоэффективности. Рекомендуем во время карантина позаботиться о старших родственниках и соседях, которые не пользуются интернетом. Помогите им подать документы на сайте или через чат-бота в Viber», – сказал директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Справка: YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.