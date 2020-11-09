Есть резерв наличности: «Ощадбанк» на КПВВ «Счастье» ждет пенсионеров с неподконтрольного Донбасса (График)

В сервисном центре на КПВВ «Счастье» все готово для выплаты пенсий жителям с временно неподконтрольных территорий. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

С 10 ноября в Луганской области будут работать 3 КПВВ: к действующему в Станице Луганской добавляются еще два новых – в Счастье и Золотом. Открытие двух последних – это результат договоренностей в рамках «Нормандского формата», детали которых согласовывали в Трехсторонней контактной группе.

Получатели социальной помощи и украинские пенсионеры, проживающих во временно неподконтрольных районах Луганской области, теперь смогут получить деньги сразу на КПВВ в Счастье, где под руководством Минреинтеграции построен современный сервисный хаб, в составе которого, среди прочего, будет работать отделение «Ощадбанка» и установлены банкоматы. По информации банка, отделения и банкоматы готовы к работе.

В «Ощадбанке» подчеркнули, что они полностью готовы к обслуживанию клиентов, на КПВВ в Счастье сформирован необходимый резерв наличности, учитывая возможный повышенный спрос. Банкоматы работают круглосуточно, отделение банка – с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30; в субботу-воскресенье с 8:00 до 13:00.

Предполагается, что ежедневно отделение сможет обслуживать до 2 тыс. клиентов.

Теперь люди смогут решить все вопросы, связанные с выплатами, оформить карточку, а также снять свои деньги в банкоматах, не тратя лишнего времени на дорогу.

«Украина в полном объеме выполнила обязательства по открытию КПВВ, более того – построила и сервисный хаб. Мы сделали все, чтобы ничто не мешало людям получить свои средства. Надеюсь, российские оккупационные администрации прекратят издеваться над людьми и откроют пропуск со стороны временно оккупированной Луганщины. Всего в ОРДЛО проживает 272 тыс. украинских граждан, которые получают пенсию согласно украинскому законодательству», – сообщил вице-премьер-министр Алексей Резников.

Как сообщалось ранее, КПВВ «Золотое» рассчитан, как для пропуска пешеходов, так и автомобилей. А КПВВ «Счастье» будет только пешеходным.