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В «ДНР»: На трассе автомобиль выехал на встречку, пострадал водитель

09.11.20 12:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в период с 7 ноября по 8 ноября произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, и зарегистрированы 10 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

8 ноября в 06:20 вблизи села Шевченко Шахтерского района 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440», по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Rapid.

В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-211440» получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлены 340 нарушений ПДД, среди которых 29 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

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