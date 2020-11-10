Сейчас это ржавая помойка: В Донецке показали заброшенный парк возле стадиона «Монолит» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке есть заброшенный парк в Киевском районе. Фото из парка показали местные жители в соцсетях.

Парк находится у Путиловского моста, рядом со стадионом «Монолит».

Многие дончане вспоминают, как гуляли там в детстве:

Александра: «Когда-то в детстве я приходила сюда с родителями, чтобы подурачиться, побегать, погулять с другими детьми, а сейчас это просто ржавая помойка»;

Наталья: «Это один из парков моего детства, где часто мы гуляли с папой. Щас все найдемся, киевскорайонные»;

Галина: «Родная площадка! Я тоже там гуляла и дети мои любили это место. Жаль, что сейчас так все рушится, до слез...»;

Антон: «Парк с историей. В детстве батя водил нас туда с братом»;

Евгения: «Посмотрела и вспомнила детство. И еще там рядом был стадион»;

Александр: «Парк моего детства».

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