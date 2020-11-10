Сейчас это ржавая помойка: В Донецке показали заброшенный парк возле стадиона «Монолит» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке есть заброшенный парк в Киевском районе. Фото из парка показали местные жители в соцсетях.
Парк находится у Путиловского моста, рядом со стадионом «Монолит».
Многие дончане вспоминают, как гуляли там в детстве:
- Александра: «Когда-то в детстве я приходила сюда с родителями, чтобы подурачиться, побегать, погулять с другими детьми, а сейчас это просто ржавая помойка»;
- Наталья: «Это один из парков моего детства, где часто мы гуляли с папой. Щас все найдемся, киевскорайонные»;
- Галина: «Родная площадка! Я тоже там гуляла и дети мои любили это место. Жаль, что сейчас так все рушится, до слез...»;
- Антон: «Парк с историей. В детстве батя водил нас туда с братом»;
- Евгения: «Посмотрела и вспомнила детство. И еще там рядом был стадион»;
- Александр: «Парк моего детства».
Также жители Донецка обсуждают возможность реставрации:
- Елена: «Можно отреставрировать, как минимум, выкосить траву, чтоб мужчины с руками смазали, подварили, женщины прокрасили. Сделать лавки из тех же поддонов. Когда вопрос касается сделать что-то большее, чем выложить фото в интернет, желающие пропадают»;
- Анюта: «А еще можно главе Киевского района заняться своими непосредственными обязанностями… Есть исполнительный орган в районе, которому на эти цели выделяются средства из бюджета, куда вы отчисляете из своих зарплат, и гуманитарка… Может, хватит быть терпилами?»;
- Аня: «В смысле – самим отреставрировать парк? А что еще самим сделать?»;
- Алик: «Ребята... Все касательно детских площадок, реставраций старых зданий и прочего, можете отбросить сразу, потому что никто этим заниматься не хочет. Но вы не унывайте, наша республика позаботится о том, чтобы вкатить еще кругленькую сумму на какого-то артиста в День города»;
- Сергей: «Парк заброшенный – это одно дело. Другое, что рядом – разгромленное здание, памятник, между прочим городской архитектуры»;
- Олег: «Закончится война, все помаленьку начнет восстанавливаться, преображаться, а пока будем ждать...».