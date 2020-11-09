Такое нельзя оставлять безнаказанным: В «ЛНР» для умерших от COVID-19 «нет мест» на кладбище

В «ЛНР» люди рассказали о «дополнительном заработке» «властей».

Как сообщают в соцсетях жители Алчевска, чтобы похоронить умершего от COVID-19 человека родственникам нужно оплатить дополнительно 1,3 тыс. руб. (491 грн по местному курсу на 9.11.2020). Такой «взнос» необходим, чтобы для умершего выделили место на кладбище.

«Нововведение» – инициатива «мэра» города Натальи Пятковой. «Придумала неплохой дополнительный заработок, используя служебное положение. Женщина умеет делать деньги на всем, и не брезгует зарабатывать на чужом горе… Бизнес на горе людском – это банальная оплата 1,3 тыс. руб. (491 грн – ред.) через похоронное бюро в "казну" Натальи Петровны за то, чтобы в период пандемии родственникам умершего человека от COVID-19 дали место на кладбище, и его могли спокойно похоронить», – пишут в местном паблике.

«Иначе – МЕСТ НЕТ! И вас ожидает куча искусственно созданных бюрократических преград и потерянных нервов, так что в конечном итоге вы плюнете и все равно заплатите за данную "госуслугу"», – добавляют люди.

«Ужас, совсем страх потеряли... Да совсем обнаглели… А вот это уже жестяк – жалуйтесь депутатам, такое нельзя оставлять безнаказанным», – пишут жители Алчевска.