Пересечение линии разграничения: В «ЛНР» и «ДНР» сделали заявления

«ЛНР» не будет открывать со своей стороны КПП «Счастье» и «Золотое» 10 ноября. «ДНР» также не вносит изменения в работу своих КПП. Соответствующие заявления сегодня, 9 ноября, сделали в «республиках».

На местных интернет-ресурсах появилось сообщение представителя «ЛНР» в Контактной группе Ольги Кобцевой. «Пункты пропуска "Счастье – Луганск" и "Золотое – Первомайск" 10 ноября 2020 года утром свою работать не будут», – заявила она.

В том, что пункты пропуска не откроются, Кобцева обвинила «украинскую сторону». «Украина сменила переговорную позицию, не согласовав ее с нами. Это идет вразрез с "дорожной картой", закрепленной в ходе Минского процесса», – уверяет она.

В «ДНР» на местных ресурсах опубликовано заявление «межведомственного оперативного штаба», в котором сообщается, что на линии разграничения работает только «республиканский» пункт пропуска в Еленовке.

В «ДНР» заявили, что «в Украине – неконтролируемое распространение коронавируса». «Несмотря на это, Киев открывает все КПВВ на границе с республиками. Подобная несогласованность действий украинских властей уже приводила к трагическим последствиям, когда в июне 2020 года несколько сотен людей сутками находились в "серой зоне" под палящим солнцем», – уверяют в «республике».

В штабе добавляют, что «открытие КПВВ в одностороннем порядке неизбежно приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации» на подконтрольной украинским властям части Донецкой области, а в «ДНР» люди «подвергнутся риску заражения».

«Обращаем внимание граждан, желающих пересечь линию разграничения с Украиной, что для въезда-выезда в республику определен КПВВ «Еленовка», который работает только в дни, определенные межведомственным оперативным штабом (понедельник и пятница)», – уточнили в «ДНР».

Напомним, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе откроются 10 ноября. В сервисном центре на КПВВ «Счастье» все готово для выплаты пенсий жителям с временно неподконтрольных территорий.