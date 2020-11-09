«Спроси у доктора»: В новом проекте Фонда Рината Ахметова ответят на «горячие» вопросы о коронавирусе (Видео)

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом «Украина» запустил проект «Спроси у доктора». Это онлайн-встречи с ведущими экспертами Министерства здравоохранения, которые расскажут о симптомах коронавируса, препаратах, которые назначают пациентам с подтвержденным COVID-19, об особенностях питания больных, последних мировых трендах в лечении коронавируса и многом другом. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

«В Украине растет число заболевших коронавирусом. Еще быстрее увеличивается число фейков и мифов вокруг болезни. Они часто вызывают у людей панику и могут негативно сказаться на здоровье украинцев. Чтобы закрыть потребность в объективной информации, Фонд Рината Ахметова совместно с МОЗ запустил проект "Спроси у доктора". Это серия прямых трансляций с ведущими медицинскими экспертами страны, во время которых любой желающий сможет задать приглашенным врачам сложные вопросы о COVID-19 и получить на них понятные и достоверные ответы», – сказала Юлия Ершова, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова.

Экспертом первой трансляции стал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров. Врач дал советы заболевшим коронавирусом и их родственникам, а также ответил более чем на 40 вопросов, поступивших за время прямого эфира. В частности – рассказал о том, помогают ли в лечении антибиотики и можно ли заразиться COVID-19 повторно, дал прогноз относительно того, сколько продлится пандемия.

Сергей Дубров

Прямые трансляции «Спроси у доктора» будут проходить каждую неделю до конца 2020 года на фейсбук-странице Фонда Рината Ахметова.

«Проект "Спроси у доктора" реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". По этой программе государственные больницы страны получили 200 суперсовременных скорых, около 170 высококлассных аппаратов ИВЛ, 320 экспресс-тестов для определения коронавируса и 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для медиков», – отметили в пресс-службе Фонда Рината Ахметова.