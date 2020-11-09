Как баранов в загоне держат: Жители «Л-ДНР» возмущаются, что «республики» не открывают КПП

Сегодня, 9 ноября, штаб Операции Объединенных сил заявил, что с завтрашнего дня открываются все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. В свою очередь, «власти» «Л-ДНР» сделали синхронные заявления о том, что со своей стороны пункты пропуска 10 ноября открывать не будут. Местные жители в соцсетях возмущаются из-за такой ситуации.

После появления информации штаба ООС об открытии КПВВ люди ожидали заявлений о «провокациях Украины» в духе «республик». «Украина откроет, ДНР скажет, что это страшная провокация!!! Вернее, уже даже начали говорить...», – пишет Елена в тематическом паблике о пересечении линии разграничения.

На ответы «Л-ДНР» о том, что КПП с их стороны останутся закрыты, местные жители отреагировали потоком эмоций – от сдержанного скепсиса до ненормативной лексики:

Лилия: «Никто и не сомневался»;

Марина: «Чего и следовало ожидать»;

Игорь: «Вот же ж козлы! Да на оккупированных уже давно, не то что красная – уже черная зона»;

Наталья: «Откройте КПВВ, дайте возможность видеться близким людям! Хватит прикрываться вирусом, он с нами надолго! Ваш штаб пропускает максимум 200 человек в неделю, это ни о чем. Путь в 1000 км непосилен многим. Откройте КПВВ!»;

Саня: «Уважаемые власти республики ДНР, хватит людей держать, как за решеткой, от Украины. Откройте, пожалуйста, как Украина, блокпосты. Ведь людям сложно ехать через Россию по 20+ часов»;

Олег: «Это не важно, важно, что лаве идет от перевозчиков, на остальное нас*ать. Так и справятся, нас как баранов в загоне держат, большая проблема мирняк запугать. Уже все знают, что все, что тут происходит, сделано исключительно для срубывания денег, – от войны до карантинных ограничений, – и че? Как будто кто-то может на это влиять»;

Наталия: «Боже, когда все это го@но закончится? Даже на похороны бабушки не смогла попасть! Закрутили гайки людям, что скоро резьба лопнет. Люди не получают пенсии, мрут, как мухи, болеют, и чтоб поехать домой, нужно вывалить 7000 грн. Вау! Просто можно аплодировать стоя тем, кто до такого довел народ»;

Елена: «Лучше б сами застрелились, Пушилин и его компания, или чтоб им кто-то помог! Они нелюди самые настоящие! За людей хоть раз подумайте, а не за свои карманы!».

Напомним, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе откроются 10 ноября. В сервисном центре на КПВВ «Счастье» все готово для выплаты пенсий жителям с временно неподконтрольных территорий.