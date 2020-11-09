Выборы на неподконтрольном Донбассе могут пройти по мажоритарной системе, – Кравчук

Выборы на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса могут быть проведены по мажоритарной системе. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью российскому «ТАСС».

«Верховная Рада подготовит такой специальный закон о выборах. Я не исключаю, что закон о выборах может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система. Но это пока мои рассуждения на этот счет», – сказал он.

Однако Кравчук подчеркнул, что принятие такого специального закона и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в той ситуации, которая есть сейчас, невозможно. «Как можно провести выборы, когда там нет законов Украины, Конституции Украины? Как Украина возьмет на себя ответственность за выборы и как обеспечить безопасность наблюдателей, если мы не контролируем эту территорию?» – отметил Кравчук.

По его словам, даже в нынешней ситуации Украина готова обсуждать создание условий для проведения местных выборов на Донбассе. «Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия. Потом Украина берет под свой контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год», – сказал он, уточнив, что речь идет о шагах по утверждению закона о специфических условиях местного управления на Донбассе.

«Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели», – пояснил Кравчук.

«Мы должны взять территорию под контроль и отвечать перед мировым сообществом за то, как будем проводить выборы, чтобы все делалось по закону», – резюмировал он.

Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

В РФ заявили, что предложения Украины по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.